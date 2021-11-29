Блогер Пучков рассказал об отмене концертов Макаревича с точки зрения оперуполномоченного

Блогер Дмитрий Пучков объяснил отмену концертов рок-музыканта Андрея Макаревича Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Сама Меньшова".
По его словам, организаторы отменяют выступления Макаревича из-за вопроса безопасности. Пучков объяснил такую позицию с точки зрения бывшего оперуполномоченного. Он подчеркнул, что из-за жесткой позиции музыканта у него могли найтись хейтеры, которые могли бы принести на концерт взрывчатку или слезоточивый газ.
Блогер отметил, что это угрожало бы жизни остальных зрителей, и по этой причине организаторы не готовы идти на риск.
Ранее мы сообщали, что певица Вайкуле выступила на концерте в Литве с флагом Украины наперевес.
Видео: YouTube / Саша Меньшова
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