Появилось видео избиения музыканта "Машины времени"

На Александра Дитковского напали неизвестные на парковке в Москве.

Появилось видео с моментом избиения музыканта групп "Квартал" и "Машина времени" Александра Дитковского. Его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Судя по кадрам, нападение происходило в два "захода". Предварительно, когда все случилось, Дитковский был в машине один — его друг куда-то отошел. А когда вернулся, спасать товарища было уже не от кого. Тогда он позвонил в полицию. пост СМИ

Напомним, что сообщение о том, что в Москве на праковке от действий злоумышленников пострадал музыкант появилось утром 26 февраля. Полиция организовала проверку по факту избиения мужчины неизвестными лицами. Предположительно, пятеро нападавших хотели получить с жертвы деньги. Преступники разыскиваются. Известно, что у пострадавшего врачи диагностировали перелом лицевой кости со смещением.

Пострадавшего от нападения трубача группы "Квартал" готовят к операции.

Фото и видео: Telegram/LifeShot