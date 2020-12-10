  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:58
180
lesjasap
Код вставки плеера

Появилось видео избиения музыканта "Машины времени"

0 0

На Александра Дитковского напали неизвестные на парковке в Москве.

Появилось видео с моментом избиения музыканта групп "Квартал" и "Машина времени" Александра Дитковского. Его опубликовал Telegram-канал Life Shot. 

Судя по кадрам, нападение происходило в два "захода". Предварительно, когда все случилось, Дитковский был в машине один — его друг куда-то отошел. А когда вернулся, спасать товарища было уже не от кого. Тогда он позвонил в полицию.

пост СМИ

Напомним, что сообщение о том, что в Москве на праковке от действий злоумышленников пострадал музыкант появилось утром 26 февраля. Полиция организовала проверку по факту избиения мужчины неизвестными лицами. Предположительно, пятеро нападавших хотели получить с жертвы деньги. Преступники разыскиваются. Известно, что у пострадавшего врачи диагностировали перелом лицевой кости со смещением.

Пострадавшего от нападения трубача группы "Квартал" готовят к операции.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

Теги: александр дитковский, избиение, квартет, машина времени, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии