Пострадавшего от нападения трубача группы "Квартал" готовят к операции

СМИ: Александр Дитковский пострадал от грабителей.

Пострадавшего от нападения трубача готовят к операции. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве избили музыканта групп Машина Времени" и "Квартал" Александра Дитковского. В Telegram-канале MASH подчеркнули, что инцидент произошел около 21 часа вечера в четверг на территории парковки по Комсомольскому проспекту.

Известно, что пострадавший подал заявление в правоохранительные органы. Преступников разыскивают. Предположительно, в течение нескольких дней Дитковский проведет в больнице. Телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что пятеро злоумышленников попытались забрать у жертвы денежные средства.

На Сахалине возбудили уголовное дело после избиения воспитанницы школы-интерната.

Фото: Telegram/Mash