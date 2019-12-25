В Невском районе согласовали обновлённый проект развития квартала между четырьмя магистралями

В рамках комплексного развития территории появится детский сад на 110 мест, а школа №327 на улице Ткачей пройдёт капитальный ремонт и сможет принять на 177 учеников больше

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил обновлённый проект планировки квартала в Невском районе — участка между улицами Бабушкина, Ольги Берггольц, Ткачей и проспектом Обуховской Обороны. Проект корректировали с начала года: в частности, была увеличена площадь кабинета врача общей практики с прежних 317 до 350 кв. м, чтобы привести параметры к нормативам. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках комплексного развития территории появится детский сад на 110 мест, а школа №327 на улице Ткачей пройдёт капитальный ремонт и сможет принять на 177 учеников больше. Кроме того, в проект включено строительство шести проездов, благоустройство дворовых пространств и организация автостоянки.

На территории квартала находятся несколько объектов культурного наследия — казарма рабочих фабрики Максвелла, дворец культуры имени Крупской и бюст Н.К. Крупской. Губернатор подчеркнул, что все работы должны выполняться с соблюдением требований, действующих в охранных зонах, и любых ограничений, связанных с историческим статусом объектов.

Фото: Смольный