Новый квартал на Кременчугской получит школу и детсад
Петербург утвердил участок под строительство учебного комплекса для будущего ЖК.
В администрации Санкт-Петербурга одобрили целевое предоставление земельного участка на Кременчугской улице компании-застройщику для строительства объекта дошкольного, начального и среднего общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Строительство образовательного комплекса осуществляется в рамках соглашения о выполнении инвестором обязательств по обеспечению социальной инфраструктурой жителей жилого комплекса "На Синопской набережной". Проект предусматривает возведение здания для размещения детского сада на 270 мест и начальной школы на 200 мест. Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе действует принцип строительства жилья только при наличии сопутствующей социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что после завершения строительства компания-застройщик безвозмездно передаст созданные объекты в собственность города. Общая вместимость будущего учреждения составит 470 мест, а площадь объекта — более 16 тысяч квадратных метров. Ввод образовательного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Ранее сообщалось, что в Невском районе построят диагностический медцентр на сто посещений в смену.
