В Невском районе построят диагностический медцентр на сто посещений в смену

Петербург выделил участок под новый четырёхэтажный центр меддиагностики.

На рабочем совещании в правительстве Санкт-Петербурга было принято решение о выделении земельного участка на Октябрьской набережной для строительства медицинского диагностического центра. Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов одобрил размещение объекта.

Проект предусматривает возведение четырёхэтажного центра, рассчитанного на 100 посещений в смену. В учреждении планируется разместить офис врача общей практики, кабинеты диагностики, лаборатории, помещения для хранения биоматериалов и административные зоны.

Согласно представленной информации, строительство центра планируют завершить в 2028–2029 годах. Александр Беглов отметил, что развитие современной медицинской инфраструктуры является приоритетом города до 2030 года. Он подчеркнул, что расширение сети амбулаторно-поликлинических учреждений играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинской помощи.

В рамках проекта город также получит в собственность помещения площадью более 142 квадратных метров, которые будут использоваться для социальных нужд.

Фото: пресс-служба Смольного