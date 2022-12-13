Макаренков: студия Mundfish заявила о планах создания Atomic Heart 2

Российский журналист и блогер Алексей Макаренков рассказал о том, что отечественная студия разработки компьютерных игр Mundfish заявила о планах создания Atomic Heart 2. Информацией эксперт поделился в эфире YouTube-канала. Специалист объяснил зрителям, что его источники уже подтвердили начало работы над следующим проектом. В настоящее время авторы занимаются четырьмя дополнениями к оригинальной серии, которые были ранее публично анонсированы.

Atomic Heart 2 уже планируется и с очень большой вероятностью игре быть. ответ разработчика

Напомним, что игра Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе. После официального релиза игра возглавила рейтинг продаж на онлайн-платформе Steam. Ранее украинские власти обратились к руководству таких компаний как Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины. Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков уведомил СМИ о важности ограничить распространение компьютерной игры в других странах "из-за ее токсичности".

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Фото и видео: YouTube / Алексей Макаренков