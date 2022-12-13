В новом тизере Resident Evil Death Island показали Джилл Валентайн

Премьера запланирована на лето 2023 года.

На прошедшей в ночь с 9 на 10 марта презентации компании Capcom разработчики представили новый тизер CGI-ленты Resident Evil: Death Island. Известно, что основными персонажами истории снова заявлены Леон Кеннеди и Крис Редфилд со своими параллельно развивающимися сюжетными линиями. Однако ближе к концу видео создатели показали пользователям появление героини Джилл Валентайн с внешностью игровой версии из Resident Evil 3 Remake. В отличие от своих коллег, девушка не состарилась, что и вызвало много вопросов у поклонников франшизы. Авторы из Capcom объяснили это контактом с Т-вирусом, которым Джилл заразилась в ходе событий прошлой игры. Напомним, что будущую ленту официально зрителям презентует Эйитиро Хасуми, который ранее работал над CGI-картиной "Обитель зла: Бесконечная тьма". Премьера запланирована на лето 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / BIOHAZARD FRANCE