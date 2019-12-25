Петербуржцы переживают, что если ударят морозы, то цветя погибнут.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в Петербурге на Елагином острове зацвела форзиция. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Петербуржцы переживают, что если ударят морозы, то цветя погибнут.

"Прогулялась сегодня в Елагин парк. Снега нет, грибов не нашла, прудики в ледяных узорах. Начала распускаться форзиция, а обычно она зацветает в конце апреля - начале мая", —сказано в сообщении.

Напомним, что ночь с 4 на 5 февраля в Петербурге стала самой холодной этой зимой. Ожидается, что в городе похолодает до -10 градусов.

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Фото:pixabay, Грибы и Грибники СПб/вк