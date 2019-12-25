Ночь с 4 на 5 февраля в Петербурге стала самой холодной этой зимой

За два прошедших зимних месяца таких морозов еще не было.

В среду, 5 февраля, стал известно, какая ночь в Петербурге самая холодная за эту зиму. Об этом сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Синоптик отметил, что за два "снежных" месяца ночь на 5 февраля стала самой холодной.

"Постоянно бьем рекорды с положительной температурой. И вот информационный повод с отрицательным знаком", —сказано в сообщении.

Также Колесов отметил, что предыдущая самая холодная ночь была с 23 на 24 ноября 2019 года. Тогда столбик термометра опустился до -6 градусов по Цельсию.

Ранаее мы сообщали о том, что сегодня в Петербурге пройдет небольшой снег.

Фото:pixabay