Ночь с 4 на 5 февраля в Петербурге стала самой холодной этой зимой

В среду, 5 февраля, стал известно, какая ночь в Петербурге самая холодная за эту зиму. Об этом сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
Синоптик отметил, что за два "снежных" месяца ночь на 5 февраля стала самой холодной.
"Постоянно бьем рекорды с положительной температурой. И вот информационный повод с отрицательным знаком",
—сказано в сообщении.
Также Колесов отметил, что предыдущая самая холодная ночь была с 23 на 24 ноября 2019 года. Тогда столбик термометра опустился до -6 градусов по Цельсию.
Ранаее мы сообщали о том, что сегодня в Петербурге пройдет небольшой снег.
Фото:pixabay
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