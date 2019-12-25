В среду в Петербурге пройдет небольшой снег

По прогнозу осадки стоит ждать ближе к вечеру.

В среду, 5 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха в Северной столицу ночью опустится до -10 градусов, а днем составит -2...-4 градуса. В МЧС по Петербургу предупредили о гололедице на дорогах.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 6-11 м/c.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург могут засыпать непроверенными реагентами.

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