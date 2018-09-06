Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" сыграет некоего Бадди.

Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" Майкл Рукер получил роль в девятой части "Форсажа". Какие-либо подробности о герое актера отсутствуют, известно лишь то, что его зовут Бадди.

Сценарий к девятому фильму многомиллионной экшн-франшизы написал Дэниэл Кэйси. Режиссерское кресло занял постановщик четырех других частей Джастин Лин.

Сюжет фильма держится в секрете. Премьера "Форсажа 9" намечена на 21 мая 2020 года. Помимо Рукера, в боевике снимаются Шарлиз Терон, Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес и другие.

Съемки девятой части франшизы начались в конце июня в Великобритании. Несколько дней назад съемочную группу заметили в Тбилиси.

Ранее мы писали, что букмекеры назвали главного претендента на премию "Оскар"-2020.

Фото: Instagram / michael_rooker