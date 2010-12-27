Награду за лучшую мужскую роль может получить актер Хоакин Феникс.

Букмекеры назвали главного претендента на премию "Оскар" 2020 года. Аналитики считают, что награду за лучшую мужскую роль может получить Хоакин Феникс. Актер сыграл суперзлодея в фильме "Джокер". Об этом пишет NME.

Картина с Хоакином Фениксом в главной роли дебютирует на Венецианском кинофестивале в конце августа, затем ее покажут в Торонто. Отметим, что на фестивалях фильмы, основанные на комиксах, — большая редкость.

Пока шансы на победу Феникса оценивают в 30,7 %. У Тома Хэнкса ("Прекрасный день по соседству") они равны 25 %, у Тэрона Эгертона ("Рокетмен") – 23 %, а у Антонио Бандераса ("Боль и слава") – 22 %.

Что касается фильмов, то награду за "Лучший фильм" с вероятностью 16 % может получить "История брака" со Скарлетт Йоханссон. 14 % букмекеры отдали комедийной драме Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде".

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