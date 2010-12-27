Букмекеры назвали главного претендента на премию "Оскар" 2020 года. Аналитики считают, что награду за лучшую мужскую роль может получить Хоакин Феникс. Актер сыграл суперзлодея в фильме "Джокер". Об этом пишет NME.
Картина с Хоакином Фениксом в главной роли дебютирует на Венецианском кинофестивале в конце августа, затем ее покажут в Торонто. Отметим, что на фестивалях фильмы, основанные на комиксах, — большая редкость.
Пока шансы на победу Феникса оценивают в 30,7 %. У Тома Хэнкса ("Прекрасный день по соседству") они равны 25 %, у Тэрона Эгертона ("Рокетмен") – 23 %, а у Антонио Бандераса ("Боль и слава") – 22 %.
Что касается фильмов, то награду за "Лучший фильм" с вероятностью 16 % может получить "История брака" со Скарлетт Йоханссон. 14 % букмекеры отдали комедийной драме Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде".
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Фото: pixabay
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