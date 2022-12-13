Mainframe Industries представила крупномасштабную MMORPG Pax Dei

Дата релиза игры еще не значена.

Студия разработки Mainframe Industries представила крупномасштабную компьютерную игру MMORPG Pax Dei, о которой ранее мало что было известно в публичном пространстве. Генеральный директор компании объяснил, что речь идет о проекте, который в переводе означает "Мир Божий". В трейлере создатели пригласили зрителей погрузиться в мир темного фэнтезийного средневековья. Пользователям обещают полноценные PvE и PvP схватки, а также максимальную свободу действий, большое количество мифических животных и существ. Акцент сделан на командные сражения, а экономической составляющей игроки будут управлять "полностью". На текущий момент точной даты выхода проекта в свет нет. Пока что разработчики предлагают присоединиться к альфа-тестированию.

Блогер показал, как выглядят актёры, которые исполнили роли роботов-близняшек, Нечаева и других героев Atomic Heart.

Фото и видео: YouTube / IGN