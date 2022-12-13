Блогер показал, как выглядят актёры, которые исполнили роли роботов-близняшек, Нечаева и других героев Atomic Heart

Игра вышла в свет 21 февраля.

YouTube-блогер показал, как на самом деле выглядят актёры, которые исполнили роли роботов-близняшек, Нечаева и других героев компьютерной игры Atomic Heart. Об этом говорится в материале издания "Киберспорт". Авторы пояснили, то как и в большинстве других геймпроектов, создатели данной игры решили использовать внешность и голоса реальных людей. Автор канала Dan Allen Gaming на YouTube собрал всех ключевых героев экшена от отечественной студии разработки Mundfish в одном ролике.

В частности, в кадре присутствует в том числе и балерина Анита Пудикова, которая озвучила роботов-близняшек. Кроме неё, в ролик попали Александр Ломов (майор Нечаев), Ирина Шанаева (баба Зина), Денис Медведев (Михаэль Штокхаузен), Марина Руденко (Лариса Филатова), Марина Георгадзе (ТЕР-А1 "Терешкова"), Сергей Шанин (Егор Молотов), Олег Курсачёв (Виктор Петров) и Дмитрий Ромашин (Дмитрий Сеченов).

Напомним, что официальный релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Шутерная игра вышла на персональных компьютерах, консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. На территории России и стран СНГ игра распространяется через VK Play.

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Фото и видео: YouTube / Dan Allen Gaming