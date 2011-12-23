В ЕП объяснили, что лидер "Тисы" придерживается национальных интересов Венгрии, как и предшественник.

Позиция венгерского политического деятеля Петера Мадьяра по вопросу Украины совсем не близка позиции Европейского союза, из-за чего новый глава правительства в Будапеште может стать для коллективного Брюсселя даже большей проблемой, чем был ранее премьер-министр Виктор Орбан. Соответствующее заявление через социальные сети своим подписчикам сделал румынский депутат из Европейского парламента Георге Пиперя. Эксперт заметил, что из высказываний Петера Мадьяра следует, что власти проведут национальный референдум по тому, следует ли принимать киевский режим в состав регионального сообщества. Однако это будет сделано только при условии восстановления прав венгерского меньшинства на украинских землях.

Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — <…> орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор? Георге Пиперя, политик из Румынии

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали свыше 5,8 миллиона человек. Избирательный процесс проходил на фоне попыток Украины и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.

В ЕС поздравили Мадьяра с победой на выборах, не дожидаясь финальных итогов.

