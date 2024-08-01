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Мадуро с иронией высказался о требовании повторных выборов

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В Каракасе отреагировали на реакцию оппозиции на итоги проведенных выборов.

Венесуэльский политический лидер Николас Мадуро с иронией отнёсся к мнению ряда местных оппозиционеров о необходимости проведения повторных выборов президента. Соответствующее заявление глава южноамериканского государства сделал, выступая перед журналистами. Эксперт подчеркнул, что зарубежные СМИ хотят привести Каракас к гражданской войне, а также новому санкционному давлению и военной интервенции

Некоторые представители правых говорили о повторении выборов, это что? Я выиграл партию в домино и прошу, чтоб ее повторили, как будто мы в домино играем. Повторение выборов, знаешь почему (говорят об этом)? Чтобы сохранить линию на конспирацию.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Уже на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным на период с 2025 по 2031 годы. По данным избирательного совета, кандидат набрал 51 процент голосов избирателей. 

Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: венесуэла, николас мадуро, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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