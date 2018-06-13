Мадуро приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией

В Венесуэле рассказали о необходимости усиления защиты границы.

Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тысяч солдат на государственной границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье республики. Соответствующее заявление иностранный политик сделал через собственный Telegram-канал. Лидер латиноамериканского государства заметил, что основной целью мобилизации военнослужащих является защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир.

Я отдал приказ о развертывании .... для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье <...> и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Ранее американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждал, что власти из Каракаса принимают недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотическими веществами. По данным новостного агентства The Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлялись в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы для организации там операций по борьбе с местными наркокартелями. Дополнительно СМИ говорили о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тысяч военнослужащих в регион. А второго сентября лидер Белого дома сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля.

США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию для ареста Мадуро.

