Мадуро предложил Маску приехать на бой

В Каракасе прокомментировали предложение миллиардера из США.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру, основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску приехать на бой с ним в южноамериканскую республику. Соответствующее заявление президент сделал, выступая перед местными журналистами. Таким образом иностранный политик прокомментировал призыв бизнесмена, который вызвал Мадуро на сражение. Илон Маск заметил, что если он выиграет, то президент Венесуэлы должен будет уйти с занимаемой должности. Однако, если президент выиграет, то ему будет организован бесплатный космический полет до Марса.

Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это, но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое предложение о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Ранее президент Венесуэлы сообщил, что, по его мнению, Илон Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. По словам политика, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал массовые беспорядки в республике.

Мадуро с иронией высказался о требовании повторных выборов.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro