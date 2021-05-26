Мадуро назвал победу СССР над нацизмом величайшей в истории

Глава Венесуэлы рассказал о причинах, по которым он прибыл на празднование Дня Победы в Москву.

Победа Советского Союза над нацистской Германией является самым значительным триумфом человечества перед лицом глобальной угрозы. Соответствующее заявление журналистам сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в рамках своего официального рабочего визита в аэропорту по прибытию в Москву. Обращение главы латиноамериканского государства показал аудитории телеканал VTV.

Мы приехали, чтобы с большим чувством и историческим сознанием отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была победа, одержанная во имя всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик отдал 27 миллионов жизней в борьбе с нацизмом и освободил Европу. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Иностранный политик, который прибыл в российскую столицу для участия в празднованиях 80-летия Победы, рассказал о том, что Европа обязана признать, кто же в реальности освободил регион от нацистской угрозы. Николас Мадуро отметил, что речь идет о Красной армии и советском народе. Он добавил, что сейчас же международное право и многосторонняя структура находятся под угрозой. Однако присутствие делегатов из Венесуэлы в Москве доказывает то, что путь человечества должен быть в мире, взаимопонимании и уважении равенства между государствами. Венесуэльский народ, вдохновлённый духом Симона Боливара и Уго Чавеса, продолжает борьбу против неофашизма и империализма в XXI веке.

Мы здесь представляем силу боливарианского венесуэльского народа и говорим президенту Путину, российскому народу и народам бывшего Советского Союза, что непоколебимая Венесуэла всегда рядом. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Мадуро анонсировал введение в стране чрезвычайного экономического положения.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro