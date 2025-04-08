Мадуро анонсировал введение в стране чрезвычайного экономического положения

В Венесуэле прокомментировали последствия ввода американских пошлин для мира.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил населению страны о том, что в связи с объявленной США торговой войной введет во вторник в стране чрезвычайное экономическое положение. Соответствующее заявление сделал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро. Иностранный политик выступил в эфире программы "С Мадуро +" на местном телеканале Venezolana de Televisión. Иностранный политик из Латинской Америки полагает, что федеральное правительство в США в настоящее время нарушает мировые экономические правила, а также разрушает международное торговое и экономическое право и Всемирную торговую организацию (ВТО). Глава государства указал, что в результате обвала финансовых глобальных рынков пострадал весь мир, но прежде всего - американский народ.

Завтра я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы... внимательно следим за негативными последствиями торговой войны, чтобы защитить страну от всех возможных негативных последствий и дадим ответ на мировую экономическую войну. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Напомним, что американский президент-республиканец Дональд Трамп объявил второго апреля о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в десять процентов вступят в силу с пятого апреля, а индивидуальные - с девятого апреля. Дополнительно вашингтонская администрация ввела с третьего апреля таможенные пошлины в размере 25 процентов на все импортируемые автомобили. Лидер Белого дома объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

США по-прежнему отказывают Мадуро в легитимности.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro