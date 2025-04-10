Американцы сметают туалетную бумагу из-за торговой войны с Канадой

Поводом для волны беспокойства стали канадские новые пошлины.

В ряде американских штатов местные жители начали запасаться туалетной бумагой на фоне нового торгового конфликта с Канадой. Об этом сообщило The Guardian.

После провала переговоров между двумя США и Канада, последняя объявила о введении ответных пошлин с 8 сентября. Власти страны намерены установить тарифы в размере от 25% до 50% почти на 900 американских товаров. Под ограничения подпадает бумажная промышленность, в том числе поставки туалетной бумаги и сырья для разной гигиенической продукции. Таким образом, стоимость отдельных товаров сильно увеличится.

Напомним, что Соединенные Штаты сильно зависят от канадских поставок. В 2024 году из Канады импортировали туалетную бумагу примерно на 328 млн долларов (27,13 млрд рублей). В нынешних реалиях изменение условий торговли может отрицательно отразиться на ценах по обе стороны границы.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал представителей руководства Канады клоунами.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)