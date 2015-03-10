Мадуро анонсировал визит Эрдогана в Венесуэлу

Президент Венесуэлы примет в Каракасе турецкого лидера.

Власти Венесуэлы готовятся к визиту в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил местным журналистам лидер южноамериканской республики Николас Мадуро. Видеообращение политика со встречи с турецким послом в Каракасе размещено на его YouTube-канале. Оно также транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

В грядущие дни мы будем принимать президента Эрдогана в Венесуэле. Мы снова с радостью ведем подготовку для того, чтобы этот визит оказал большое влияние на развитие и экономическое восстановление. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что в начале июня текущего года Николас Мадуро посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Эрдоганом. В последний раз турецкий коллега был с визитом в Венесуэле в 2018 году.

Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле.

Фото и видео: YouTube / Nicolas Maduro