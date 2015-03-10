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Мадуро анонсировал визит Эрдогана в Венесуэлу

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Президент Венесуэлы примет в Каракасе турецкого лидера.

Власти Венесуэлы готовятся к визиту в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил местным журналистам лидер южноамериканской республики Николас Мадуро. Видеообращение политика со встречи с турецким послом в Каракасе размещено на его YouTube-канале. Оно также транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

В грядущие дни мы будем принимать президента Эрдогана в Венесуэле. Мы снова с радостью ведем подготовку для того, чтобы этот визит оказал большое влияние на развитие и экономическое восстановление.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что в начале июня текущего года Николас Мадуро посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Эрдоганом. В последний раз турецкий  коллега был с визитом в Венесуэле в 2018 году.

Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле.

Фото и видео: YouTube / Nicolas Maduro

Теги: венесуэла, николас мадуро, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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