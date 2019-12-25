Мадуро: SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что международная банковская система SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии. Такой информацией глава латиноамериканской республики поделился с журналистами на пресс-конференции. По версии политика, страны перейдут на национальные системы расчетов и цифровые валюты. Он призвал страны следовать примеру Каракаса и заниматься своим развитием самостоятельно, своими технологиями и монетарной системой.

Мы перейдем к на 100% цифровой экономике, какая и должна быть в XXI веке. Мы не зависим от системы SWIFT, у нас ее нет. Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет…мир освободится от системы Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что с 1 октября 2021 года власти Венесуэлы ввели цифровую национальную валюту — цифровой боливар. Эта мера должна помочь экономическому восстановлению страны. Мадуро объяснил прессе, что спустя пять месяцев можно говорить о том, что это была очень успешная мера.

Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией".

Фото и видео: Facebook / Nicolás Maduro