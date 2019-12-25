Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"

В Венесуэле осудили разрыв отношений Запада с Гергиевым и Нетребко.

Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал преследование русских граждан в мире "расизмом и ксенофобией". Таким мнением глава латиноамериканского государства поделился на пресс-конференции.

Филармонический оркестр в одной из европейских стран разорвал отношения с великим дирижером российского оркестра только потому, что он русский. Как это называется? Ксенофобия, расизм, нарушение прав человека. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что Парижская филармония отменила концерты дирижера Валерия Гергиева, которые должны были состояться в апреле. Также Попечительский совет Эдинбургского международного фестиваля "попросил и принял отставку" российского маэстро с поста почетного президента. Глава немецкого города Мюнхен принял решение отстранить Валерия Гергиева от должности главного дирижера местного филармонического оркестра, так как тот не обозначил свою политическую позицию относительно Украины. В пресс-службе Баварской государственной оперы напомнили о разрыве отношений с оперной певицей Анной Нетребко и Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России.

Фото и видео: Facebook / Nicolás Maduro

