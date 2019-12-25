В Венесуэле рассказали о проведении Западом экономической, финансовой и торговой войн.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на пресс-конференции в Каракасе. По мнению политика, действия Запада являются преступлением против русского народа. Он уверен в том, что СШа проводят неизбирательную экономическую войну благодаря преимуществам своей национальной валюты - доллару. Мадуро призвал мир менять финансовую систему.

Посмотрите, что они делают с Россией — их исключили из системы SWIFT, им закрыли воздушное пространство, прервали все торговые связи, закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро уточнил, что в мире кроме экономической войны также происходят финансовая и торговая. Венесуэла видит намерения со стороны США и Европы и использовать доллар и евро во вред другим странам мира и шантажировать несогласных. При этом, по словам президента, Россия является мощной державой в XXI веке.

Власти Венесуэлы намерены увеличить число рейсов из Каракаса в Москву.

Фото и видео: Facebook / Nicolás Maduro