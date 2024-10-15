Мадуро: США угрожают войной Венесуэле

Соединенные Штаты угрожают войной Венесуэле. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании "Национального совета за суверенитет и мир".
По его словам, Вашингтон нарушает все международные законы и договоры. Мадуро отметил, что США пытаются захватить природные богатства республики и установить марионеточное правительство. Глава республики отметил, что действия американских властей пробудили в Венесуэле "патриотический пыл".
Фото: YouTube / Nicolás Maduro
