Мадуро: США угрожают войной Венесуэле

По его словам, Вашингтон нарушает все международные законы и договоры.

Соединенные Штаты угрожают войной Венесуэле. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании "Национального совета за суверенитет и мир".

По его словам, Вашингтон нарушает все международные законы и договоры. Мадуро отметил, что США пытаются захватить природные богатства республики и установить марионеточное правительство. Глава республики отметил, что действия американских властей пробудили в Венесуэле "патриотический пыл".

Ранее Трамп подал иск против New York Times из-за клеветы.

Фото: YouTube / Nicolás Maduro