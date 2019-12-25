Испания ввела жесткие ограничения для жителей столицы.

Мадрид отправили на карантин. Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian со ссылкой на испанский Минздрав. Специалисты отметили, что на город приходится более трети всех новых зараженных коронавирусом за последние две недели.

Здоровье Мадрида — это здоровье Испании. Мадрид — особенный город Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании

Жителям столицы Испании разрешат покидать дома только по нескольким поводам, включая работу. В Мадриде сократят время работы бары, рестораны и кафе. Собираться в общественных местах нельзя будет группами более шести человек.

Напомним, что местные власти выступили против введения жестких ограничений, как и местный бизнес. Однако центральные власти смогли продавить собственное решение.

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