Преступной деятельностью задержанные занимались с весны 2020 года.

Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков. Об этом сообщило посольство России в Мадриде. Власти иностранного государства проинформировали российских дипломатов о том, что граждане РФ пытались доставить запрещенные вещества в Европу морским путем.

Россиян поймали в рамках крупной операции Национальной полиции Испании по пресечению нелегальных поставок гашиша в Европу. Также были задержаны граждане Болгарии. Предположительно, злоумышленники перевозили наркотики на собственных парусниках. Незаконная деятельность велась ими с весны 2020 года. На данный момент сотрудники полиции изъяли шесть судов и 35 тонн гашиша.

Соответствующее уведомление о задержании россиян получил официальный представитель МВД.

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Видео: YT / Policía Nacional