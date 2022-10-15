МВФ спрогнозировал потерю 2% ВВП развитых стран из-за фрагментации мировой экономики

Кристалина Георгиева рассказала о негативных последствиях от отказа использования интегрированной экономики.

Развитые страны могут потерять 2% своего ВВП, развивающиеся - от 10% до 15% из-за фрагментации мировой экономики. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции Международного валютного фонда сделала глава МВФ Кристалина Георгиева. Она выступила в рамках осенней сессии руководителей, при которой также принимали участие сотрудники Всемирного банка. Чиновница объяснила об обеспокоенности ситуацией с разделением национальных экономических систем. Главы МВФ и ВБ призвали мировое сообщество не допустить фрагментации, так как из-за этого все государства станут беднее.

Существует риск геополитической фрагментации, а затем превращения ее в геоэкономическую с негативными последствиями. Это будет разрушительно не только для стран с низким уровнем дохода, но и для стран с формирующейся рыночной экономикой. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Эксперт напомнила о том, что в одном из прогнозируемых сценариев изучаются последствия фрагментации глобальной экономической системы. Кристалина Георгиева добавила, что презентованные статистические данные не представляют из себя научное исследование, однако МВФ полагает, что ради обеспечения надежного будущего планеты требуется сохранить эффективность, которую дает интегрированная экономика.

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Фото и видео: YouTube / IMF