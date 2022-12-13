Кристалина Георгиева оценила ВВП в 2022 году.

МВФ ожидает замедления роста мировой экономики примерно до 2,7%. Соответствующее заявление в ходе выступления на Давосском экономическом форуме сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она пояснила, что говорит лишь о предварительных оценках ситуации. В прошлом году рост глобального ВВП составил примерно 3,2 процента. Этот показатель в два раза меньше, чем фиксировался за аналогичный период в 2021 году.

Мы ожидаем, что в 2023 году показатели экономического роста достигнут своих нижних пределов. Иными словами, начнется процесс, в котором мы идем скорее вверх, а не вниз. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Глава МВФ оценила возможность глобальной рецессии в 25%.

Фото и видео: YouTube / Reuters

