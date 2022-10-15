Глава МВФ оценила возможность глобальной рецессии в 25%

Кристалина Георгиева рассказала о необходимости "держаться за руки".

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила возможность глобальной рецессии в 25%, что не является незначительным показателем. Специалист уверена в том, что государства все еще имеют шанс избежать такого негативного показателя. Об этом чиновница упомянула в ходе пресс-конференции с журналистами, посвященной итогам осенней сессии руководителей МВФ и Всемирного банка.

Вероятность рецессии возросла. По нашим оценкам, две трети мировой экономики будут испытывать два или более последовательных квартала отрицательного роста. Мы считаем, что риск глобальной рецессии теперь составляет 25%. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Эксперт заметила, что путь решения проблем походит на восхождение на гору. Она призвала страны "держаться за руки" и следовать друг за другом. Кристалина Георгиева добавила, что мир сможет достичь цели в том случае, если действовать совместно. На текущий момент в распоряжении МВФ есть порядка 700 миллиардов долларов по линии кредитования и оказания помощи страна в восстановлении независимых экономик.

МВФ спрогнозировал потерю 2% ВВП развитых стран из-за фрагментации мировой экономики.

Фото и видео: YouTube / IMF