Аналитики признали высокие риски в программе.

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило новую кредитную программу для киевского режима на общую сумму в 8,1 миллиарда американских долларов сроком на четыре года. Соответствующее заявление опубликовано руководством МВФ. В незамедлительном режиме украинским властям будет предоставлен транш в размере полутора миллиона долларов. Аналитики в прогнозе уточнили, что признают высокие риска такого решения. Специалисты добавили, что успех программы зависит от продолжения поддержки страны западными союзниками для того, чтобы власти с Банковой улицы могли преодолеть бюджетный и внешний дефицит а также восстановить долговую устойчивость экономической системы. Также значимым пунктом является требование по решительным шагам властей по проведению "амбициозных структурных реформ".

Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты). официальное обращение

Специалисты привели статистические данные о том, что общие потребности Украины во внешнем финансировании на ближайшие четыре года составляют 136,5 миллиардов долларов. Эта сумма пможет покрываться за счет денежных средств, поступающих от "стран-доноров", а также высвобождения средств в результате операций по реструктуризации задолженности. Дефицит Украины в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году планируется восполнить за счет выплат организованных в рамках механизмов Европейского союза, а также через механизм стран "Большой семерки" (G7) по ускоренному получению доходов и проектам двусторонней поддержки.

Фото: pxhere.com