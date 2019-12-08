Украина и МВФ договорились о сотрудничестве на 5,5 млрд долларов

Речь идет о кредите, который получит Киев на три года.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Телефонный разговор между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой состоялся 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. Информацию подтверждает пресс-служба МВФ.

Речь идет о кредите на сумму около 5,5 млрд долларов на три года. МВФ готов помочь украинским властям в реализации политической программы по поддержанию макроэкономической стабильности, а также поднять экономику страны на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

Киев рассчитывал до конца года заключить новое соглашение с МВФ. Ранее фонд выдвигал Украине ряд условий. Среди них были активные шаги по борьбе с коррупцией в стране и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

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