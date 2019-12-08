Соловьев назвал чушью эскалацию конфликта на Донбассе

Телеведущий заявил, что эскалация может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности.

Владимир Соловьев напомнил Киеву о предупреждении президента России Владимира Путина по Донбассу. Телеведущий отметил, что эскалация конфликта на юго-востоке страны может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее секретарь закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что после саммита "нормандской четверки" может случиться как прекращение внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, так и его эскалация (усиление – прим. Ред.).

В ответ Соловьев заявил, что Данилов несет чушь, и никакой эскалации на Донбассе не должно быть.

"Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация?" — заключил телеведущий.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров существует с июня 2014 года.

Ранее мы писали, что Киев готов дать ДНР и ЛНР дополнительные полномочия.

Видео: YouTube / Просто Пи, TabrizShakhidi, Instagram / vrsoloviev