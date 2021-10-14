МВФ: Высокие темпы инфляции будут носить временный характер

Кристалина Георгиева объяснила, что вызовет рост цен в мире.

В МВФ считают, что высокие темпы инфляции будут носить временный характер. Такое заявление сделала во время пресс-конференции на осенней сессии руководства органов Международного валютного фонда и Всемирного банка распорядитель Кристалина Георгиева. Эксперт заметила, что данное условие будет актуально в том случае, если произойдет массовое вакцинирование населения. Это даст толчок к восстановлению национальных экономик. Сейчас организация продолжает следить за обстановкой.

Мы ожидаем, что высокие темпы роста инфляции будут временными, но это зависит от наших ожиданий, что мы ускорим вакцинацию и ускорим восстановление [мировой экономики там], где оно отстает. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Директор-распорядитель фонда напомнила коллегам, что на стоимость ресурсов могут влиять стихийные бедствия. В этом случае особенно увеличатся цены на продовольствие. Георгиева подчеркнула, что фиксируется значительный разрыв в темпах восстановления экономик развитых и развивающихся государств. Этот фактор сказывается на сбоях и функционировании производственно-сбытовых цепей.

Глава МВФ: более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют.

Фото и видео: YouTube / IMF