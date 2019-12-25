Глава МВФ: более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют

Глава МВФ заявила, что более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC). Такое заявление распорядитель Кристалина Георгиева сделала на выступлении, которое проходило в рамках видеоконференции. Мероприятие организовано Университетом Боккони, находящимся в Италии.
Когда мы смотрим на мир цифровизации, то цифровая валюта, разумеется, является важной его частью. Помните, до пандемии мы говорили, что будущее за цифровыми технологиями. С пандемией это будущее наступило, и это очень заметно в мире денег.
Кристалина Георгиева, глава МВФ
Эксперт уточнила, что электронные валюты открывают для общественности новые возможности. В частности, это ускоряет процесс перевода денежных средств, делает операции менее дорогостоящими. Она призвала коллег понимать сам термин цифровых денег. Если эти средства поддерживаются ЦБ, то значит, интегрированы в денежно-кредитную политику государств. Однако для многих стран цифровая валюта по-прежнему остается новинкой. Только Багамы успели выпустить собственный "песчаный доллар" (Sand Dollar).
Центробанк на полгода отказался от штрафов за нарушение "антиотмывочного" закона.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все