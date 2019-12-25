Центробанк на полгода отказался от штрафов за нарушение "антиотмывочного" закона

Решение согласовано с Росфинмониторингом.

Банк России до 1 апреля 2022 года решил отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в "антиотмывочный" закон. Данный закон расширяет число контролируемых операций некоторых НКО. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на письмо ЦБ.

Поправки в силу вступают с 1 октября 2021 года. С этого момента будет расширен список операций, за которыми банки будут обязаны вести контроль. Необходимо будет отслеживать переводы в адрес физических лиц, а также юридических с территории стран, которые внесены в список Росфинмониторинга.

Учитывая, что реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, ЦБ считает целесообразным воздержаться, — говорится в сообщении

Сообщается, что с Росфинмониторингом данное решение уже было согласовано.

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Фото: cbr.ru