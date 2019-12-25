В Ленобласти от гриппа привито менее 6% населения

От гриппа необходимо привить не менее 1,202 миллиона жителей Ленобласти.

В Ленобласти от гриппа вакцинировалось менее 6% взрослого населения. По словам главы регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Историк, это катастрофически мало.

Ситуацию надо выравнивать как по одной ситуации, так и по другой (вакцинация от коронавируса). Ольга Историк, глава Роспотребнадзора по Ленобласти

Как отметил глава Комздрава по региону Сергей Вылегжанин, от гриппа необходимо привить не менее 1,202 миллиона жителей Ленобласти. Вакцинация будет проходить параллельно с вакцинацией от COVID-19. Между прививками должно пройти не меньше месяца.

Ранее петербуржцев предупредили об опасности микст-инфекции коронавируса и гриппа.

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