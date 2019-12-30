МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков

Это связано с нехваткой комбинаций.

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах. Трехзначный код будет начинаться не только с единицы или семерки, как сейчас. Теперь он может назначаться с любой цифры (от 1 до 9). Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на опубликованный текст законопроекта от профильного ведомства.

В Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области - 666. К данному документу отсутствует пояснительная записка. Эксперты считают, что причиной нововведения может стать нехватка государственных номеров для транспортных средств. Изменения позволят расширить количество допустимых комбинаций

Ранее Piter.tv писал о том, что в России изменились правила регистрации автомобилей.