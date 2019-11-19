За особый номерной знак автомобилист заплатит повышенную стоимость пошлины.

В Минэкономики и МВД согласован порядок продажи "красивых номеров" для автомобилей. Кроме стандартной процедуры получения гражданами государственного номерного знака (ГРЗ). Станет доступна новая опция: водители смогут заплатить пошлину и выбрать себе номер. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

"Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам". Оплата будет фиксироваться через портал государственных услуг. В регионах разрешено использовать повышенный тариф на определенные серии. Там также позволят выставлять отдельные ГРЗ на аукционах.

На данный момент размер пошлин еще не установлен. Однако за "красивый" номер автомобилист заплатит больше, чем за обычный.

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