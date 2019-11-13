Штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

Правительство рассматривает изменения в КоАП России.

Правительство России увеличит штрафы за хулиганство в пять раз. Штраф за мелкое хулиганство вырастет до 3-5 тысяч рублей вместо 500-1000 рублей. В виде наказания суд может назначить также обязательные работы на 40 часов. К данному нарушению будут причислять справление "естественных надобностей" на улице. Об этом сообщили "Ведомости", ознакомившиеся с первыми главами КоАП.

Чиновники рассматривают вариант нового кодекса об административных нарушениях. В документе предусматривается ужесточение мер за нарушения, которые связаны с посягательством на права и свободы граждан страны, а также на правопорядок в общественных местах. Документ включает в себя вдвое больше глав в части, формирующей составы правонарушений (35 вместо 16).

Ранее Piter.tv писал о том, что Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science, Киноклипы Хранилище