В России изменились правила регистрации автомобилей

Получить госзнаки и зарегистрировать машину можно будет у дилеров.

Россияне получат возможность регистрировать машины в автосалонах. С 1 января 2020 года государственные номерные знаки на транспорт будут делать в день покупки. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на МВД России.

Машины будут проходить регистрацию сразу в автосалонах, включенных в специальный реестр. Фирмы получат право передавать необходимые документы в ГИБДД и изготавливать номера. Участие дилеров возможно только в процессе регистрации новых автомобилей, ранее не стоявших на учете. Закон также определяет "ответственность должностных лиц за искажение данных"

Упрощен порядок регистрации машин, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. Документы могут получать родители, опекуны или попечители.

Ранее Piter.tv писал о том, что согласован порядок продажи "красивых номеров" для автомобилей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

