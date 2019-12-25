В Татарстане задержали мужчину, который продавал липовые автомобильные номера

Мошенник причастен минимум к 9 преступным эпизодам.

В Бугульме полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, продававшего несуществующие автомобильные номера государственного образца. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Татарстану. Мошенником оказался 26-летний местный житель.

В МВД установили, что с сентября 2020 года по январь 2021 года мужчина размещал ложные объявления о продаже номеров на транспорт. Он просил клиентов перевести аванс, но после получения денежных средств переставал выходить на связь. Затем злоумышленник создавал новые аккаунты под другими именами. Оперативники установили причастность фигуранта расследования еще к 8 эпизодам. В общей сложности он нанес ущерб потерпевшим на сумму в 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошеннику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Татарстану