В Иркутске пресечена деятельность экстремистов

Задержано семеро участников запрещенного религиозного движения.

В Иркутске полицейскими пресечена деятельность экстремистской организации. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по региону. Известно, что банда совершала противоправную деятельность в период с сентября 2017 года по октябрь 2021 года. Речь идет о сторонниках религиозного движения "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признанного по решению Верховного суда РФ запрещенным экстремистским и ликвидированным.

Во время специальной операции в Приангарье оперативники задержали семерых предполагаемых экстремистов. Подозреваемыми являются местные жители в возрасте от 30 до 60 лет. Во время обысков у них найдена запрещенная литература, документация, печати организации. В мероприятиях принимали участие сотрудники СК РФ, "Гром", Росгвардия и ФСБ.

По факту выявленного нарушения возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ.

Четыре жителя Иркутского района обвиняются в краже майнингового оборудования на 2 млн.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области