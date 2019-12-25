Четыре жителя Иркутского района обвиняются в краже майнингового оборудования на 2 млн

В банде было двое подростков.

В Иркутской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой украли майнинговое оборудование. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ по региону. Подозреваемыми стали четверо местных жителей. Они похитили технику в сентября с территории села Грановщина. Ущерб от действий злоумышленников составил 2 млн рублей.

Вычислить преступников оперативники смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения. В числе задержанных - жители Иркутской области, включая двух несовершеннолетних граждан. Установлено, что организатор ОГ (25 лет) обещал соучастникам деньги за кражу. Полиция смогла изъять у фигурантов расследования около двух десятков специальных машин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Устанавливаются другие возможные эпизоды данной ОПГ. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 150 за привлечение несовершеннолетнего в преступление.

Пропавшую 7 лет назад жительницу Иркутской области опознали по останкам.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области