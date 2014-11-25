Пропавшую 7 лет назад жительницу Иркутской области опознали по останкам

Женщина ушла за грибами 7 лет назад и не вернулась.

Полицейские Иркутской области по скелетированным останкам определили личность женщины, пропавшей 7 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Специалисты проанализировали ДНК погибшей. Пожилая женщина отправилась в 2014 году за грибами и не вернулась домой.Человеческие кости найдены в 2021 году во время сбора дикоросов, в 6 километрах от города.

Это не единичный для нас случай. На конец 3 квартала 2021 года мы провели в рамках экспертизы и с помощью Федеральной базы геномной информации около 30 подобных опознаний Татьяна Матвеева, глава отдела биологических экспертиз и исследований ЭКЦ

Напомним, что криминалистический центр Приангарья способен выполнять 42 вида экспертиз из 49 возможных. ДНК-анализ помогает оперативникам, когда невозможно восстановить внешний облик по фотографиям.

Во время миграционного рейда в Петербурге документы проверили у 400 иностранцев.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области