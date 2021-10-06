Во время миграционного рейда в Петербурге документы проверили у 400 иностранцев

Проверка прошла в местах, где живут и работают иностранцы.

Полиция Петербурга проверила соблюдение миграционного законодательства в местах компактного проживания иностранных граждан. Также правоохранители наведались на промышленные и торговые площадки, на которых работают трудовые мигранты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В рейде принимала участие служебная собака. В общей сложности документы проверили у 400 человек. Всех доставили в отделения полиции. Несколько десятков иностранцев находились в России нелегально. В отношении их возбудили административные дела.

За особо грубые нарушения граждан поместят в центр содержания иностранных граждан и выдворят из России. Возвращаться в страну им нельзя будет несколько лет.

Ранее Piter.TV рассказал о ситуации, которая произошла с гражданами Таджикистана. Они год находились в Центре временного содержания иностранных граждан и ждали выдворения, но помешала пандемия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО