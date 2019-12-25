Временный запрет на высылку мигрантов установлен до 15 июня.

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель Главного управлении полиции по вопросам миграции Валентин Казаков.

Чиновник добавил, что правоохранительные органы также временно не будут аннулировать документы иностранных граждан. В этот список попадают визы, разрешения на работу и прочие патенты. Данные изменения будут действовать минимум до 15 июня 2020 года.

Напомним, что ранее в МВД сообщали, что прорабатывают вопросы, связанные с депортацией иностранцев во время распространения инфекции. Трудности связаны с нарушением постоянного авиасообщения между странами. Также в кризисных условиях решения судов частично не могут выполняться. В результате многим мигрантам пришлось "застрять" на территории России.

В России может появиться единый центр контроля за водителями.