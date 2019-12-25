Проект оценивается в 100 млн рублей.

В России может появиться единый центр контроля за водителями. Об этом сообщили представители Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет". Специалисты рассказали, что сведения со всех дорожных камер будет поступать в федеральный орган автоматической фиксации нарушений ПДД.

На данный момент по стране работает более 16 тысяч камер видеофиксации и слежения за дорогами. Информация с устройств попадает в региональные дата-центры. Чиновники хотят добиться того, чтобы сведения поступали сразу в единую систему. Разработчики "ГЛОНАССА" уже создали прототип. На основе проекта будет создана система розыска транспортных средств. Приблизительная стоимость работ оценивается в 100 миллионов рублей. Проект может быть запущен в период от двух до пяти месяцев.

В "Автонете" заметили, что единая система позволит исключить необоснованный доступ должностных лиц к данным. Для того, чтобы получить информацию, чиновникам придется делать официальный запрос, включающий электронную подпись на документах.

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